Når Hofseth skal investere over 18 milliarder kroner i å utvikle neste generasjon oppdrettsanlegg, så er det avgjørende at vi kan være helt trygge på det faglige grunnlaget som prosjektet bygger på. Det faglige grunnlaget for prosjektet i Raudbergvika er utviklet av Åkerblå, Rådgivende Biologer, DHI og Akvaplan-Niva.

I en kommentar i Sunnmørsposten kommer Tor Waaler med følgende påstand:

«I denne saken viser til en sakkyndig rapport blant andre fra Åkerblå og Rådgivende Biologer (som nå eies av Åkerblå), uten å nevne at disse eies av oppdrettsnæringen».

For det første viser jeg ikke til en rapport, men til konklusjonen fra veldig mange rapporter fra flere ulike fagmiljøer. Ingen er eid av oppdrettsnæringen og alle er anerkjent for sin faglige kompetanse og integritet. Et kjapt søk på nettet ville fortalt deg at Åkerblå ikke er eid av oppdrettsnæringen, men av DNV.

Det er avgjørende for vårt prosjekt at vi kan stole på at Storfjorden også i et «worst case scenario» vil opprettholde god økologisk tilstand, og at utslipp fra anlegget ikke vil lede til betydelig eller irreversibel skade selv ved full kapasitetsutbygging. Vi har store verdier i åpne anlegg i området og er svært opptatt av at det skal være et sunt miljø i Storfjorden og fjordarmene rundt.