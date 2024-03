Jeg viser til Helge Orten sitt leserinnlegg i Sunnmørsposten 5. mars, hvor han adresserer mitt innlegg i avisen 23. februar.

La det være helt klart – Fylkesårsmøte til Høyre vedtok en samferdselsresolusjon som innebærer en reell omprioritering, og med god grunn. Orten påpeker riktignok, at noen som ikke ønsket en omprioritering, uttalte dette fra talerstolen. Flertallet derimot, stemte med god margin heldigvis for en omprioritering.

Som tidligere påpekt så er det nødvendig at våre fremste tillitsvalgte i praktisk politikk og handling tar inn over seg at flertallet i årsmøtet har endret syn når det gjelder prioriteringer i samferdselssaker. Vi kan ikke ha tillitsvalgte som driver «privat praksis».

Den store veifesten er dessverre slutt!

Solbergregjeringen lanserte luftslottet om ferjefri E39 for snart 12 år siden, men den ensidige satsingen på ett gigantprosjekt i Møre og Romsdal har ikke lykkes. Innenfor samferdsel så er resultatet skremmende dårlig for vårt fylke.

Alle planleggingsressurser til SVV er bundet opp i Møreaksen, og ingen andre prosjekter er gryteklare. Blindheimstunnellen ble med Ortens medvirkning tatt ut av Bypakken i Ålesund og den statlige medfinansieringen er historisk lav. Møre og Romsdal har falt mellom 2 stoler. I politikken bør resultatene telle.

Erna Solberg påpekte på Møre og Romsdal Høyre sitt årsmøtet også dette faktum – de prosjektene som har en sjans for gjennomføring er de med størst samfunnsnytte. Møreaksen er ikke et slikt prosjekt uten at Erna nevnte prosjektet eksplisitt.

De naturlige prioriteringene

Det prosjektet som har størst samfunnsnytte i Møre og Romsdal, er å løse opp i floken hvor 23.000 biler stanger i kø hver dag fra Solevågseide, via Veibust/Vegsund og gjennom Blindheimstunnellen. Deretter må E39 fra Moa/Blindheim utbedres fram til Tresfjordbrua, og Nye Veier må få store nok bevilgninger til å kunne gjennomføre eksportveien E136 etter planene.

Jeg vil tro at en Volda-tunnel også vil ha stor samfunnsnytte. Alle vet også at vårt fylke har et stort etterslep på vedlikehold, være seg statlige, fylkeskommunale eller kommunale veier.

Fylkeskommunale samband

Så langt jeg er kjent med er der krefter i næringslivet i Midsund og Oterøya som vil flytte ferjeleiet fra Dryna lenger inn i fjorden og koble trafikken mot Vatne, Digernes og E136. En slik flytting vil medføre en billigere ferje med høyere regularitet, og være et kjærkomment bidrag til eksportindustrien på Oterøya/Midsund.

Et annet prosjekt som vil gagne eksportindustrien på både Nordmøre og i Romsdal er Langfjordsambandet, og koble dette mot E136. Men disse prioriteringene får vi ta på neste Fylkesårsmøte når nominasjonsprosessen er ferdig.