Det er vanskeleg å fatte omfanget av utbyggingane som er planlagt i Raudbergvika ved innløpet til verdsarvfjordane Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden. Tjukke dokument og store tal flyr forbi. Derfor har eg sett meg ned og plukka ut nokre av dei. Eg ville få eit bilete oppe i hovudet av kva desse tala faktisk betyr.

Informasjonen under er basert på saksdokument eller vedlegg til saksdokument hos Fjord kommune, der tiltaket skal vere, eller andre offentlege myndigheiter. Eg har skrive referansar og utrekningar til slutt i innlegget:

Fjelluttaket for anlegget i Raudbergvika er rekna å vere 10 millionar kubikkmeter (Møteprotokoll Verneområdestyret for Geiranger – Herdalen 1. november, 2023). Dette svarar til masse vi kan legge utover 100 x 100 meter 1000 meter opp i lufta. Ein masse som vil strekkje seg nesten halvvegs opp til Galdhøpiggen frå havoverflata. Ein «funfact» er det at 10 millionar kubikkmeter også utgjer massen av 4 Kheopspyramidar (den store mest kjende pyramiden i Egypt).

Avhengig av om dei 10 millionar kubikkmeterane masse i saksdokumenta er etter sprenging, slik eg trur, eller fast fjell utgjer dette 18 gongar eller 33 gongar så mykje masse som det som var sprengt ut i den nesten 5 kilometer lange Indreeidstunellen i Eidsdal. Massen har omforma store delar av bygda. All masse må jo leggjast ned ein plass.

Ved full produksjon blir dette det største oppdrettsanlegget i Norge, opp mot 100.000 tonn fisk per år (Menon Economics 2021). Slik produksjon svarar til 7,3 prosent av den totale produksjonen av laks i Norge i 2019.

Vasstraumen ut av og inn i oppdrettsanlegget vil bli på 90 kubikkmeter per sekund (Møteprotokoll Verneområdestyret for Geiranger) noko som svarar til litt over 1/3 av middelvassføringa i Gudbrandsdalslågen.

Denne straumen er rekna å ta med seg mellom anna 4383 tonn nitrogen i året (etter reinsing) ut i fjordsystemet vårt (Rådgivende Biologar 2021). Dette er eit større utslepp av nitrogen enn noko anna enkeltverksemd i landet (Møteprotokoll Verneområdestyret for Geiranger – Herdalen), og utgjer nesten 15 prosent av det samla utsleppet til vatn frå norsk landbruk i 2020. Vi får ei stor kontinuerleg elv av forureining ut i nokre av verdas vakraste fjordar. Kva vil skje med fisken og anna liv i fjorden – og med den forfriskande dukkerten vår?